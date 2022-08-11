Украинцы ликвидировали известного криминального авторитета-коллаборанта фото
Украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла поражение по месту концентрации боевиков. Среди них находился житель Горловки, криминальный авторитет, экс-депутат «ДНР» и владелец развлекательного центра «Бермуды» Юрий Крикуленко, пишет gorlovka.ua.
Юрий Крикуленко до 2014 года являлся депутатом горловского городского совета. Он стал основателем «русской весны» в Горловке, а затем перешел на сторону россиян.
По словам горловчанина Владимира Веселкина, его ликвидировали высокоточным ударом артиллерии Вооруженных сил Украины.