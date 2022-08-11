Ильхам Алиев: Завезем столько зерна, сколько захотим

«В результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить свое население пшеницей и зерном. Потому что, если основными экспортерами зерна были Россия и Украина, то сейчас война создала большие проблемы. Однако в Азербайджане нет никаких проблем в этой области». Об этом в интервью AzTV в ходе визита в поселок Басгал заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы традиционно закупаем зерно и удобрения из России. В результате достигнутых с нашими российскими партнерами договоренностей в Азербайджан будет экспортироваться и производиться столько удобрений и зерна, сколько мы хотим. Что касается удобрений, то, как вы знаете, мы уже сами стали производителями удобрений и даже экспортируем карбамид. Однако другие удобрения импортируются в Азербайджан», - сказал президент.

Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан ведет практическую работу, чтобы полностью застраховать себя от всех проблем.

«Уверен, что в ближайшие годы в результате ирригационных проектов, принятия правильных агротехнических мер и других мер, субсидий для получения более обильного урожая на существующих сегодня посевных площадях, мы сможем значительно повысить урожайность», - добавил глава государства.