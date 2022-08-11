Иран рассматривает предложения Евросоюза
Иран рассматривает выдвинутые европейскими странами предложения по восстановлению ядерной сделки, пишет IRNA со ссылкой на иранский дипломатический источник.
"Иран рассматривает полученные предложения, чтобы убедиться в том, что они соответствуют нашим требованиям. Предложения Европы окажутся приемлемы, если они обеспечат в отношении Ирана решение политических вопросов, связанных с Договором о нераспространении ядерного оружия, санкциями и гарантиями невыхода [США из ядерной сделки]", - сообщил источник.