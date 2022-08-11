Через считанные недели в Азербайджане начнется сезон сбора граната – одного из главных экспортных продуктов страны. На какую урожайность в этом году может рассчитывать Азербайджан? Повлияла ли ситуация в регионе Южного Кавказа на географию экспорта гранатов? На эти и другие вопросы haqqin.az ответил председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашев.

- Какой урожай гранатов планируется собрать в нынешнем сезоне?

- Процесс агротехнического ухода в гранатовых садах практически завершен. После последних стадий опрыскивания и очистки начнется сезонный сбор, к которому мы планируем приступить в середине сентября. Отмечу, что из-за неблагоприятных погодных условий урожай в регионах будет, скорее всего, меньшим, чем в прошлом году. В то же время надеемся, что в гранатовых садах, обеспеченных лекарствами, удобрениями и водой в соответствии с агротехническими нормами, качественного урожая будет намного больше.

- Как ситуация в регионе, а также война между Россией и Украиной скажутся на экспорте гранатов?

- Конечно, главный вопрос, который интересует сейчас азербайджанских аграриев, – это успешная продажа выращенной продукции. И в этой связи негативными факторами являются не только нынешний российско-украинский конфликт, но и удорожание процесса выращивания гранатов. Достаточно сказать, что только цены на некоторые лекарства и удобрения выросли в этом году почти в два раза. Повышение стоимости содержания гранатовых садов, естественно, скажется на рыночной стоимости продукта – работать себе в убыток садоводы не станут.

Не секрет, что основными рынками сбыта для нашей продукции являются Россия и Украина, где всегда поддерживался спрос на азербайджанские гранаты. Однако из-за войны мы, к сожалению, постепенно теряем украинский рынок. Рост транспортных расходов и протяженность пути вынуждают азербайджанских предпринимателей ориентироваться больше на Россию. В этой связи, с учетом всех конфликтных и прочих форс-мажорных ситуаций, я бы обратил внимание наших аграриев на важность европейского рынка. Повышая качество нашего гранатового продукта, мы должны рассмотреть возможности расширения наших экспортных маршрутов и альтернативных путей выхода на европейские рынки, где и спрос на гранаты повыше, и цена подороже.

Отмечу также, что некоторые предприниматели, воспользовавшись непростым положением мелких фермеров в регионах, уже выплатили им определенный задаток, чтобы по завершении сбора урожая скупить его по дешевке. Понятно, что мелкие фермерские хозяйства, которые из своего кармана оплачивают труд работников и покупают в кредит удобрения, не могут отказаться от этой завуалированной формы демпинга. В этой связи хочется объяснить «предприимчивым» бизнесменам, что, скупая у садоводов товар по низкой цене, они, во-первых, подталкивают их к банкротству, а во-вторых, бьют по конкурентоспособности крупных предпринимателей. Выставляя на рынок товар по дешевой цене, эти горе-предприниматели снижают рыночный спрос на азербайджанский гранат и, образно говоря, стреляют себе в ногу.