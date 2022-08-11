«На своей территории мы можем в любое время проводить любую операцию. То, что операция «Возмездие» была кратковременной и очень эффективной, говорит о том, что мы сильны и в то же время не хотим новой войны». Об этом в интервью AzTV в ходе визита в поселок Басгал заявил президент Ильхам Алиев .

«Потому что Вторая Карабахская война показала нашу силу, и мы добились желаемого военным, а затем военно-политическим путем. Когда придет время, мы достигнем и других желаемых целей. Мы знаем, что и когда нужно. В Армении тоже знают, что мы делаем то, что говорим. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы она не играла с огнем и вела себя хорошо. Они должны принять новые реалии и не предпринимать военных провокаций», - сказал глава государства.

«Зачем наши сыновья должны умирать после войны? Зачем их должны убивать армяне? Мы не можем этого допустить. Хочу еще раз сказать, если подобные провокации повторятся, то ответ будет еще жестче. Они еще больше будут сожалеть и громче просить пощады. Но мы не хотим новой войны. Довольно. Мы достигли, чего хотели», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан хочет полного вывода армянских вооруженных соединений из Карабаха.

«Это обязательство Армении. Оно отражено в акте о капитуляции, подписанном Арменией 10 ноября 2020 года», - сказал президент.