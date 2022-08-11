В Грузии призвали контролировать россиян

В оппозиционной партии «Единое национальное движение» призвали Минюст Грузии ограничить покупку гражданами России недвижимости в стране и принять меры для контроля приезжающих из России. Об этом заявил один из лидеров партии, депутат парламента Леван Хабеишвили, передают «Новости Грузии».

По его словам, за последние полгода граждане России приобрели 3 245 объектов недвижимости, что сопоставимо с одним микрорайоном тбилисских районов Варкетили или Глдани. Также, по его данным, до 16,5 тыс. россиян получили вид на жительство в Грузии, а более 6,5 тыс. зарегистрировали в стране бизнес. «Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они Закон об оккупации», - отметил Хабеишвили.

«Национальное движение» предложило ограничить срок пребывания туристов из России в Грузии одним месяцем, ввести ограничения на покупку недвижимости, ввести ограничения на ведение предпринимательской деятельности, обязать граждан России на границе подтверждать то, что они признают территориальную целостность Грузии.