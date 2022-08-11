«Азеригаз» обнародовал статистику за cемь месяцев года

По его словам, по сравнению с январем-июлем 2021 года произошло увеличение забора газа на 342 миллиона кубометров. Представитель ПО отметил, что в июле текущего года получено 316 миллионов кубометров природного газа. Это на 14 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в трубопроводы производственного объединения «Азеригаз» поступило 4 миллиарда 825 миллионов кубометров природного газа. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам «Азеригаз» Рашад Джавадов во время встречи с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери».

Рашад Джавадов также отметил, что уровень оплаты природного газа, реализованного «Азеригаз» в январе-июле текущего года, составил 105,95 процента. По его словам, это на 17,12 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Замгендиректора также сообщил, что уровень оплаты в июле текущего года составил 114,29 процента, что на 5,06 процента больше, чем в июле 2021 года.

За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО «Азеригаз» составил 8 процентов. Это на 84 миллиона кубометров, или на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель гендиректора подчеркнул, что объем потерь газа за июль составляет 4,5 процента: «Это снижение на 0,8 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и снижение в объеме на 1,7 миллиона кубометров».

В ходе акции «Открытые двери» также была озвучена статистическая информация о количестве новых абонентов. «По состоянию на 1 августа текущего года количество потребителей газа «Азеригаз» достигло 2 473 107 человек. В январе-июле текущего года зарегистрировано 31 412 новых абонентов, а в июле текущего года - 3 258 новых абонентов», - сказал Рашад Джавадов.

Участникам встречи также рассказали о газификации и ремонтных работах. Сообщалось, что в 2022 году планируется построить газораспределительную сеть в 116 селах и новых жилых массивах, охватив 44 города и района Азербайджана и три района в Баку. Из них в 106 селах и массивах начаты работы в соответствии с государственной программой.

Помимо представителей прессы, в акции приняли участие и простые граждане. С вопросами о газоснабжении они обратились к сотрудникам ПО. На вопросы отвечали заместитель генерального директора по продажам Рашад Джавадов и начальник отдела по связям с общественностью учреждения Эльданиз Велиев.