«Азеригаз» обнародовал статистику за cемь месяцев года
В январе-июле текущего года в трубопроводы производственного объединения «Азеригаз» поступило 4 миллиарда 825 миллионов кубометров природного газа. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам «Азеригаз» Рашад Джавадов во время встречи с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери».
По его словам, по сравнению с январем-июлем 2021 года произошло увеличение забора газа на 342 миллиона кубометров. Представитель ПО отметил, что в июле текущего года получено 316 миллионов кубометров природного газа. Это на 14 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рашад Джавадов также отметил, что уровень оплаты природного газа, реализованного «Азеригаз» в январе-июле текущего года, составил 105,95 процента. По его словам, это на 17,12 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Замгендиректора также сообщил, что уровень оплаты в июле текущего года составил 114,29 процента, что на 5,06 процента больше, чем в июле 2021 года.
За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО «Азеригаз» составил 8 процентов. Это на 84 миллиона кубометров, или на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель гендиректора подчеркнул, что объем потерь газа за июль составляет 4,5 процента: «Это снижение на 0,8 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и снижение в объеме на 1,7 миллиона кубометров».
В ходе акции «Открытые двери» также была озвучена статистическая информация о количестве новых абонентов. «По состоянию на 1 августа текущего года количество потребителей газа «Азеригаз» достигло 2 473 107 человек. В январе-июле текущего года зарегистрировано 31 412 новых абонентов, а в июле текущего года - 3 258 новых абонентов», - сказал Рашад Джавадов.
Участникам встречи также рассказали о газификации и ремонтных работах. Сообщалось, что в 2022 году планируется построить газораспределительную сеть в 116 селах и новых жилых массивах, охватив 44 города и района Азербайджана и три района в Баку. Из них в 106 селах и массивах начаты работы в соответствии с государственной программой.
Помимо представителей прессы, в акции приняли участие и простые граждане. С вопросами о газоснабжении они обратились к сотрудникам ПО. На вопросы отвечали заместитель генерального директора по продажам Рашад Джавадов и начальник отдела по связям с общественностью учреждения Эльданиз Велиев.