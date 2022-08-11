Россия обстреляла Харьковскую область из «Ураганов»: есть жертвы

Российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате чего один мирный житель погиб, трое получили ранения, передает УНИАН со ссылкой на Офис генпрокуратуры Украины.

Отмечается, в пятницу, 12 августа около 07:30 военнослужащие России обстреляли село Барановка, в результате чего погибла женщина, мужчина получил ранения.

Спустя несколько часов российская армия продолжила обстреливать из артиллерии Богодуховский район Харьковской области. В результате обстрела получили ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Повреждены два жилых дома. По предварительной информации, обстрел осуществлялся из РСЗО «Ураган».