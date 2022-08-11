Зеленский предложил продлить военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.
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