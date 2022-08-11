Ильхам Алиев анонсировал возвращение азербайджанцев в Лачин и Забух

«Мы должны вернуться в Лачин, Забух, Сус. Я уже поручил Гачгынкому, чтобы связались с жителями этих населенных пунктов. В ближайшее время мы вернем их в родные места». Об этом в интервью AzTV в ходе визита в поселок Басгал заявил президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что Азербайджан верен всем обязательствам, взятым по заявлению от 10 ноября 2020 года. Строительство новой дороги в обход Лачина и другие предпринимаемые шаги исходят из этих обязательств.

«В Армении должны понимать, что затягивание процесса им ничего не даст. Они ошибаются, если думают, что через год-полтора что-то изменится в их пользу. Что-то может измениться, но в нашу пользу. Все видят геополитическую ситуацию в регионе и в мире. Не нужно быть великим политиком, чтобы видеть все это. Своей растущей военной, экономической и политической мощью Азербайджан одолел Армению. Потому, что они неправы. Они не отказались от территориальных претензий к Азербайджану. Я официально предупреждал их, чтобы отреклись от территориальных претензий. В противном случае, мы тоже можем поднять территориальные претензии против Армении», - сказал президент.

Глава государства добавил, что армянские власти теряют влияние на проживающих в Карабахе армян. Азербайджанские власти, напротив, наращивают свои возможности влияния.