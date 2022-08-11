Черногория высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Черногории вручило российскому посольству в Подгорице ноту о признании одного из дипломатов персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение недели, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД России подтвердили получение ноты и пообещали принять ответные меры.

«Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову», - сообщили в черногорском МИД.