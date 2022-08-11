Ильхам Алиев: У проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости

«Проживающие в Карабахе армяне должны предпринять правильные шаги. Они должны понять, что их будущее зависит от интеграции в азербайджанское общество. Мы живем в реальности. Как с географической, экономической, исторической точки зрения Карабах является неотделимой частью Азербайджана». Об этом в интервью AzTV в ходе визита в поселок Басгал заявил президент Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев отметил, что если во имя популизма кто-то снова в Карабахе говорит о статусе и независимости, то он является главным врагом армянского народа.

«Потому, что у проживающих в Карабахе армян не будет никакого статуса, независимости и преимуществ. Они будут жить, как и все граждане Азербайджана. Их права будут защищаться, как защищаются права граждан Азербайджана и проживающих народов», - сказал глава государства.