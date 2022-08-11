Исламиада: Азербайджан вышел в полуфинал в футболе и волейболе Четыре шанса на золото в борьбе
В Конье продолжаются Игры исламской солидарности.
Сегодня сборная Азербайджана по футболу играла с Марокко. Встреча завершилась вничью 2:2. Отличились Исмаил Ибрагимли и Руфат Абдуллазаде.
Ранее наша команда проиграла Саудовской Аравии (0:1) и получила техническую победу над Ираном (3:0). С 4 очками Азербайджан вышел в полуфинал.
В борьбе сегодня у Азербайджана сегодня четыре финала и один шанс на бронзу.
Женская волейбольная сборная нашей страны одолела сегодня Камерун – 3:1. Ранее были одержаны победы над Сенегалом и Афганистаном. Наши волейболистки пробились в полуфинал.
Также сегодня есть шанс завоевать медали в стендовой стрельбе и легкой атлетике.