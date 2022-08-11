Сегодня сборная Азербайджана по футболу играла с Марокко. Встреча завершилась вничью 2:2. Отличились Исмаил Ибрагимли и Руфат Абдуллазаде.

Ранее наша команда проиграла Саудовской Аравии (0:1) и получила техническую победу над Ираном (3:0). С 4 очками Азербайджан вышел в полуфинал.

В борьбе сегодня у Азербайджана сегодня четыре финала и один шанс на бронзу.

Женская волейбольная сборная нашей страны одолела сегодня Камерун – 3:1. Ранее были одержаны победы над Сенегалом и Афганистаном. Наши волейболистки пробились в полуфинал.

Также сегодня есть шанс завоевать медали в стендовой стрельбе и легкой атлетике.