Под Калининградом горит российское судно

Под Калининградом горит инженерное исследовательское судно, передают российские СМИ.

«Пожар начался на борту судна «Балтийский исследователь», пришвартованном в городе Светлый», - говорится в сообщении экстренных служб. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Судно «Балтийский исследователь» - многофункциональное инженерное судно, предназначеное для проведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и в глубоководных районах акватории морей и океанов.