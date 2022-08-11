Израиль атаковал позицию «Хезболлы» в Сирии

Танк израильской армии ЦАХАЛ обстрелял позицию сирийской армии в районе Эль-Кунейтры, передают сирийские СМИ.

Предположительно, целью атаки был наблюдательный пункт сирийской армии, который использовался «Хезболлой» для наблюдения и сбора разведданных на границе с Израилем.

По сообщению сирийской радиостанции Sham FM, израильский танк обстрелял деревню Аль-Хамидия, в результате чего были ранены два человека.

Такую же информацию об обстреле предоставил сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека. Других подробностей о месте удара, личности раненых и их состоянии пока не поступало.