Ильхам Алиев: «Поселившиеся незаконно в Лачине, Забухе и Сусе армяне должны быть выселены»

«Когда мы начали строить новую дорогу в Лачин, мы обратились к Армении через российскую сторону и предложили построить дорогу и на их территории. Там было всего 8-9 километров, но они отказались от этого». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в пятницу, 12 августа, в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Глава государства заявил, что армяне отказались от этого предложения, сказав, что сами построят дорогу.

«И когда они начали это делать?! Причем, нельзя сказать, что они начали, потому сейчас они только работают над технико-экономическим обоснованием. Еще тогда мы направили официальным письмом уведомление российской стороне, что Азербайджан завершает этот путь 5 августа и просит переместить посты миротворческого контингента со старой дороги на новую.

Когда мы направили им это письмо, то, вероятно, с этим письмом ознакомилась и армянская сторона. На следующий день Армения заявила, что хочет начать экономическое обоснование этого пути и до конца 2023 года его построит. То есть это фактически манипуляция, абсолютно несерьезный и неадекватный шаг. Мы сказали, если это так, то 5 августа мы входим в Лачинский коридор, строим посты и смотрим, как вы будете действовать дальше. После этого армяне, живущие в Карабахе, обратились к нам с просьбой дать им время до конца августа. И мы с этим согласились. Потому что сейчас не имеет большого значения, будет ли это 5 августа или 25, или 1 сентября.

В то же время армяне, проживающие в Карабахе, обратились к нам с просьбой, чтобы Азербайджан построил 4 километра грунтовой дороги от границы с Арменией до точки соединения, и мы согласились. Но, конечно, из города Лачин, сел Забух и Сус должны быть выселены незаконно поселившиеся там люди. Их пребывание там, по сути, является военным преступлением. Потому что это противоречит правилам Женевской конвенции.

Страна-оккупант не может осуществлять незаконное заселение оккупированных земель. Это военное преступление. Возможно, проживающие там армяне из Сирии, Ливана этого не знают, но руководство Армении хорошо знакомо с этим. Поэтому оттуда приходят некоторые новости: один говорит, что я не выйду, другой говорит, что я не выйду. Это их дело, они военные преступники. Опять же, пусть они не испытывают нашего терпения. Пусть уходят оттуда по своему желанию, и нас не интересует, куда они поедут», - сказал глава государства.