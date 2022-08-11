Ильхам Алиев: «После операции «Возмездие» сотни армянских военных были выведены из Карабаха»

«Должен отметить также, что после операции «Возмездие» сотни армянских военнослужащих были выведены из Карабаха». Об этом в пятницу, 12 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Глава государства отметил, что это показывает, что, «к сожалению, такие операции влияют».

«Я говорю «к сожалению», потому что не нужно было доводить до этого. Просто если бы Армения правильно проанализировала наши предупреждения и сделала бы правильные выводы, эта операция и не потребовалась бы. Во всяком случае, не мы начали бы первыми. Мы добились того, чего хотели: закрепились и закрепимся на своей земле», - констатировал президент Азербайджана.