По данным агентства AFP, нападавший ударил Рушди ножом. После этого писатель упал, его вынесли на носилках из здания Института Чотокуа и на вертолете увезли в больницу.

Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею. Затем губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила, что Рушди жив, а также что вместе с ним был ранен ведущий собрания.

Очевидец происшествия, Карл Ливен, сказал, что нападавший ударил Рушди несколько раз.

«Через пару минут после начала утренней программы с обычными объявлениями, с рассказом ведущего о регламенте, о том, кто будет на сцене с гостем и так далее, кто-то ворвался на сцену сзади и несколько раз ударил Салмана Рушди ножом. Все случилось так быстро. Мы тут в нашей общине совершенно потрясены», - сказал Карл Ливен.