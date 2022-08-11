В Нью-Йорке ранили ножом Салмана Рушди фото, обновлено 21:13
По данным агентства AFP, нападавший ударил Рушди ножом. После этого писатель упал, его вынесли на носилках из здания Института Чотокуа и на вертолете увезли в больницу.
Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею. Затем губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул объявила, что Рушди жив, а также что вместе с ним был ранен ведущий собрания.
Очевидец происшествия, Карл Ливен, сказал, что нападавший ударил Рушди несколько раз.
«Через пару минут после начала утренней программы с обычными объявлениями, с рассказом ведущего о регламенте, о том, кто будет на сцене с гостем и так далее, кто-то ворвался на сцену сзади и несколько раз ударил Салмана Рушди ножом. Все случилось так быстро. Мы тут в нашей общине совершенно потрясены», - сказал Карл Ливен.
* * * 20:18
Британский писатель кашмирского происхождения Салман Рушди подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины перед выступлением в штате Нью-Йорк, передает Associated Press.
По данным СМИ, неизвестный набросился на Рушди, когда тот поднялся на сцену образовательного центра в Чаутоква на западе штата Нью-Йорк, где он должен был выступить с лекцией. Агентство не исключает, что нападавший мог быть вооружен ножом.
Писателю оказывают медицинскую помощь, его состояние неизвестно.
Скандально известный писатель прославился благодаря роману «Сатанинские стихи», вызвавшему гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда.