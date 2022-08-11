Мужчина открыл стрельбу в Черногории: погибли минимум 7 человек

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в городе Цетине в Черногории, сообщает In4s.

По данным издания, мужчина расстреливал встречных прохожих. Отмечается, что минимум 7 человек в ходе стрельбы были убиты, в том числе ребенок. Один полицейский получил ранение. Стрелявший также не подпускал к раненым экипажи скорой помощи.

Позже стало известно, что стрелявшим был 34-летний Вучко Борилович, он был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.