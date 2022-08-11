Рзаханов увидел Векилова в парке и ударил его ножом

Обвиняемый Рзаханов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Хотя он и признал, что найденные при нем наркотики принадлежали ему, но заявил, что ножом никого не бил.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 8 сентября прошлого года в поселке Кешля. Обвиняемый потратил деньги, отданные ему Меджидбеком Векиловым для передачи брату Рзаханова, находящемуся в заключении. В ходе спора Рзаханов нанес ножевые ранения Векилову. При обыске полицейские нашли у него пакет с метамфетамином.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 33-летним жителем Баку Фаридом Рзахановым, обвиняемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в хранении наркотических средств.

Показания Рзаханова следствию и в суде противоречили, поэтому были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе следствия.

В ходе следствия Рзаханов заявлял, что страдает нервными расстройствами, раньше жил в Украине. После смерти родителей вернулся в Баку и жил в доме со своим братом Гаджибеком: «Я употреблял наркотики два или три года. Моего брата Гаджибека арестовали за избиение. Несколько дней назад ко мне пришел Меджидбек и сказал, что моему брату нужны деньги. Меджидбек дал мне 150 манатов и велел передать Гаджибеку.

Меджидбек, узнав, что я не передал деньги брату, позвонил и стал угрожать мне. Я разозлился, взял из дома топор и нож и пошел к мосту, что на переходе из поселка Монтина в Кешля. Звонил Меджидбеку, но он не отвечал. В тот день, гуляя по парку, увидел Меджидбека и его родственника Гусейна. Меджидбек назвал меня наркоманом и обругал. Гусейн пытался его успокоить. Когда Меджидбек подошел ко мне, я ударил его ножом».

Любопытно, что потерпевший Меджидбек Векилов в своем заявлении сообщил, что Фарид не наносил ему ножевых ранений, что они помирились, претензий у него нет. Однако суд раскритиковал заявление потерпевшего, расценив его как попытку спасти обвиняемого от уголовной ответственности.

Решением суда Фарид Рзаханов был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ему было назначено принудительное лечение от наркозависимости.