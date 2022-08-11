США обещают новые санкции против России

«США введут дополнительные санкции, если захваченные регионы Украины будут включены в состав России». Об этом в пятницу, 12 августа, заявил высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, США не признают присоединения к России территорий Украины, а возможным референдумам не позволят пройти бесспорно.

«Присоединение частей Украины противоречило бы Уставу ООН. Мы ответим быстро и жестко», - сказал он.

Напомним, что Россия планирует референдумы о присоединении в Херсонской и Запорожской областях, а также в сепаратистских республиках Донбасса.