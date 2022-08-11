Эстония предложила Финляндии закрыть Финский залив для России

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выдвинул предложение по блокировке доступа в Финский залив для российских военных кораблей, передает газета iltalehti.

Глава минобороны сообщил, что с также Финляндией ведутся переговоры с целью создания коллективной системы ракетной береговой обороны. Основная цель проекта — закрыть для России доступ в Финский залив.

По мнению Певкура, Балтийское море должно быть регионом коллективной обороны, и без Финляндии в этом вопросе обойтись невозможно.