Россия ударила по Краматорску: есть погибшие и много раненых

В результате удара российскими военными по Краматорску, по меньшей мере двое погибли, есть пострадавшие, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он сообщил, что в результате сегодняшнего удара по Краматорску доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия и устанавливают окончательные данные.

Напомним, что ранее мэр города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.