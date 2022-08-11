ФБР обнаружило у Трампа 11 секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли в ходе обыска в резиденции экс-президента Дональда Трампа во Флориде 11 комплектов секретных документов, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, среди них есть отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.

Эксперты, опрошенные изданием, заявляли, что обыски могут свидетельствовать о беспокойстве американской администрации по поводу засекреченной информации, которая, по их мнению, может храниться у Трампа и попасть в чужие руки.

Сам Трамп назвал обыски преследованием и отказался давать показания.