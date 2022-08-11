Белый дом: США продолжат поддерживать Тайвань

«Соединенные Штаты собираются углублять связи с Тайванем, несмотря на позицию Пекина по этому вопросу». Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, сообщают американские СМИ.

Представитель Белого дома уточнил, что «это включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение потенциала, позволяющего сопротивляться любому применению силы или иным формам принуждения, которые бы поставили под угрозу безопасность Тайваня.

Он также рассказал, что Вашингтон планирует в ближайшие дни обнародовать «амбициозную» дорожную карту торговых переговоров с Тайванем.