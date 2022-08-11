Армения просит Грузию открыть паромное сообщение с Россией
Армения обратилась к Грузии с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс», передает Новости-Грузия.
Отмечается, что из-за загруженности обработка транзитных грузов на «Верхнем Ларсе» зачастую задерживается на несколько недель. В Ереване отметили, что Армения не имеет выхода к морю и традиционно использует порты Грузии для ведения международной торговли. Агентство морского транспорта Грузии напомнило об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.