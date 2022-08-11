Отцеубийца Керимова приговорили к 5 годам тюрьмы

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу 39-летнего жителя Баку Ильгара Керимова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает haqqin.az, все произошло в поселке Бузовна в марте этого года. Ильгар Керимов, увидев, как его отец, Рамиз Керимов, в пьяном виде обругал свою жену, ударил того кулаком. Рамизу Керимову оказали медицинскую помощь на дому. Однако из-за кровоизлияния в мозг состояние мужчины ухудшилось, и через два дня он скончался.

Ильгар Керимов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своих показаниях он заявил, что никогда не думал об убийстве отца, у него не было подобных намерений. Керимов рассказал, что его отец регулярно употреблял алкоголь и создавал проблемы в семье. Несмотря на это, до данного инцидента никто не поднимал на него руку.

«Отец страдал от повышенного давления, принимал лекарства. Иногда в пьяном виде терял равновесие во дворе, падал и ударялся. В день инцидента он обругал мою мать, которая просила его больше не пить, и ударил ее по голове. Я, разозлившись, ударил отца, но после пожалел об этом», - заявил Керимов.