Отцеубийца Керимова приговорили к 5 годам тюрьмы
В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу 39-летнего жителя Баку Ильгара Керимова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает haqqin.az, все произошло в поселке Бузовна в марте этого года. Ильгар Керимов, увидев, как его отец, Рамиз Керимов, в пьяном виде обругал свою жену, ударил того кулаком. Рамизу Керимову оказали медицинскую помощь на дому. Однако из-за кровоизлияния в мозг состояние мужчины ухудшилось, и через два дня он скончался.
Ильгар Керимов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своих показаниях он заявил, что никогда не думал об убийстве отца, у него не было подобных намерений. Керимов рассказал, что его отец регулярно употреблял алкоголь и создавал проблемы в семье. Несмотря на это, до данного инцидента никто не поднимал на него руку.
«Отец страдал от повышенного давления, принимал лекарства. Иногда в пьяном виде терял равновесие во дворе, падал и ударялся. В день инцидента он обругал мою мать, которая просила его больше не пить, и ударил ее по голове. Я, разозлившись, ударил отца, но после пожалел об этом», - заявил Керимов.
«Выйдя во двор, увидел, что отец лежит возле лестницы. При падении расшиб себе лицо. Мы подняли его и уложили на кровать. Через два дня он почувствовал себя плохо, состояние резко ухудшилось, мы вызвали скорую помощь. Врачи сказали, что он скончался».
В своих показаниях члены семьи Керимовых заявили, что Ильгар добрый, сдержанный, и что претензий к нему не имеют: «Рамиз страдал от повышенного давления. Никто не виноват в его смерти».
Но суд решил приговорить Ильгара Керимова к 5 годам лишения свободы с применением статьи 62 Уголовного кодекса (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).