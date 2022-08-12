Белый дом о встрече Байдена и Си Цзиньпина

«Никакой конкретики по поводу возможной встречи председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в настоящее время нет». Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Курт Кэмпбелл.

Однако он отметил, что оба лидера недавно обсуждали такую возможность.

«Могу подтвердить, что два лидера, когда они беседовали в последний раз, в ходе недавнего телефонного звонка, обсуждали возможность встречи лицом к лицу и условились о том, что их команды обсудят это развитие, чтобы определить конкретику. Ничего сверх этого у нас нет в плане деталей, касающихся сроков или места», – сказал Кэмпбелл.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что китайские власти прорабатывают варианты возможной встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом в рамках саммита «Большой двадцатки» или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре.