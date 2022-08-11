Трампу грозит срок за шпионаж

Федеральная служба безопасности США расследует возможное нарушение экс-президентом страны Дональдом Трампом закона о шпионаже и препятствование следствию, что может обернуться для политика тюремным заключением, передает издание Politico со ссылкой на ордер ФБР.

Согласно ордеру на обыск, у Трампа нашли документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной секретности, и еще бумаги, помеченные как «информация о президенте Франции».

Политика подозревают в попытке уничтожить документы, воспрепятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.