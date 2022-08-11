Трампу грозит срок за шпионаж
Федеральная служба безопасности США расследует возможное нарушение экс-президентом страны Дональдом Трампом закона о шпионаже и препятствование следствию, что может обернуться для политика тюремным заключением, передает издание Politico со ссылкой на ордер ФБР.
Согласно ордеру на обыск, у Трампа нашли документы с пометкой «TS/SCI», что указывает на один из самых высоких уровней правительственной секретности, и еще бумаги, помеченные как «информация о президенте Франции».
Политика подозревают в попытке уничтожить документы, воспрепятствовании расследованию и нарушении закона о шпионаже.
Документы, как ожидается, будут обнародованы позже в пятницу, согласно требованию Министерства юстиции США.
Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович заявил, что действия ФБР были «не просто беспрецедентными, но и ненужными». По его словам, власти США «распространяют ложь и инсинуации, пытаясь объяснить использование органов власти в качестве оружия против своего доминирующего политического оппонента». Он назвал происходящее «возмутительным».
Напомним, что 9 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.
Ранее сегодня газета The Wall Street Journal писала, что правоохранители обнаружили у экс-президента США 11 комплектов секретных документов. По информации издания, на некоторых из них была метка «совершенно секретно» и они предназначались для хранения только в специальных государственных учреждениях.