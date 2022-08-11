Вучич заявил, что Сербия будет нейтральной

«Сербии не нужны ничьи военные базы. Сербия будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе». Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает Kurir.

Он указал, что страна поддерживает военный нейтралитет.

Вучич также затронул тему Косово. По его словам, Косово продолжит свои акции, пока не захватит населенный сербами север. По его мнению, это единственное, что им важно.

«Приштина продолжит свои действия и не успокоится, пока не захватит север Косово», – отметил он.