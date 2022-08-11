Компания «Rayyona Qutlug», офис которой находится в Ташкенте, обещая предоставить дома и автомобили активно привлекала денежные средства населения, но в указанный срок обещание не выполнила.

Как пишут узбекские СМИ, 4 августа один из основателей финансовой пирамиды снял деньги со счета компании и уехал в Азербайджан. Отмечается, что от действий компании пострадало около 300 вкладчиков.

Пострадавшие сообщают, что вносили первоначальные взносы в среднем по 4-5 тысяч долларов за машину и 15-17 тысяч долларов за дом, при этом зачастую другие члены их семей и супруги не знали об этом.

«О компании «Rayyona Qutlug» я узнал из Интернета. Сначала это не казалось мне надежным, но придя сюда и увидев то, как они обращаются с клиентами, что платежи проходят через банк, а также дома и автомобили, полученные некоторыми клиентами, я укрепился в своем убеждении. Кроме того, тот факт, что компания предлагала свои услуги на условиях, принятых в исламских финансах, также убедило меня в надежности предприятия. Они сказали мне, что их компания на рынке уже 4 года. Теперь мы узнали, что она была открыта 8 месяцев назад. Сейчас оказывается, что один из руководителей забрал все деньги из банка и сбежал в Азербайджан», - сказал один из пострадавших.