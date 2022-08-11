Узбекский Мавроди сбежал с миллионами в Азербайджан скандал в Ташкенте
Компания «Rayyona Qutlug», офис которой находится в Ташкенте, обещая предоставить дома и автомобили активно привлекала денежные средства населения, но в указанный срок обещание не выполнила.
Как пишут узбекские СМИ, 4 августа один из основателей финансовой пирамиды снял деньги со счета компании и уехал в Азербайджан. Отмечается, что от действий компании пострадало около 300 вкладчиков.
Пострадавшие сообщают, что вносили первоначальные взносы в среднем по 4-5 тысяч долларов за машину и 15-17 тысяч долларов за дом, при этом зачастую другие члены их семей и супруги не знали об этом.
«О компании «Rayyona Qutlug» я узнал из Интернета. Сначала это не казалось мне надежным, но придя сюда и увидев то, как они обращаются с клиентами, что платежи проходят через банк, а также дома и автомобили, полученные некоторыми клиентами, я укрепился в своем убеждении. Кроме того, тот факт, что компания предлагала свои услуги на условиях, принятых в исламских финансах, также убедило меня в надежности предприятия. Они сказали мне, что их компания на рынке уже 4 года. Теперь мы узнали, что она была открыта 8 месяцев назад. Сейчас оказывается, что один из руководителей забрал все деньги из банка и сбежал в Азербайджан», - сказал один из пострадавших.
Другой пострадавший от финансовой пирамиды говорит, что Зафар Гулямов – один из руководителей компании, сбежавший с деньгами, в тот самый день переписывался с ней в Telegram. На предоставленных нам скриншотах видно, что Гулямов, сбежавший в Баку, уверяет ее, что находится в Индии из-за проблем со здоровьем, и что «ей не стоит волноваться и что все будет хорошо».
Как говорит Фарход Мирахедов – адвокат нынешнего руководителя фирмы Эркина Эгамбердиева, Гулямов основал ООО «Rayyona Qutlug» 10 января 2022 года и руководил им до марта. С 17 марта текущего года он передал управление компанией Э.Эгамбердиеву, находящемуся в настоящее время в Ташкенте, и руководил работой компании уже неофициально.
По словам адвоката, 4 августа Гулямов отправил Эгамбердиева в Москву под предлогом встречи с партнерами, а сам путем перечисления денег на банковские карты сотрудников компании снял все деньги и уехал за границу.
«У Гулямова также был необходимый ключ для вывода денег из банка. В ходе первичного изучения мы выяснили, что общий оборот компании составил 17 миллиардов сумов (1,5 млн долларов). В последний раз попытка вывода 40 млн сумов (3,6 тыс. долларов) была 8 августа. В настоящее время банковские счета Эгамбердиева заблокированы», - говорит адвокат.