В Гяндже родственники больного избили медсестру в больнице

Так, один из пациентов, проходивший лечение в больнице, был госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния. В это время родственники пациента пытались попасть в это отделение. Однако сотрудники больницы сказали им, что посторонним лицам не разрешается входить в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на это, они не захотели покидать отделение и сказали, что будут ждать там. Видя это, Т.Алиева вошла в лифт, чтобы вызвать охрану. В это время две женщины и мужчина вошли в лифт вместе с ней и избили ее в лифте.

В настоящее время медсестра, получившая различные телесные повреждения, проходит лечение в больнице, где работает. В связи с этим в полицию была подана жалоба. В Главном управлении полиции города Гянджа проводится расследование.