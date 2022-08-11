Российских журналистов задержали в Эстонии

Полиция в Таллине задержала корреспондента и оператора «Известий», сообщается в Telegram-канале издания.

«Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Уточняется, что журналисты ждут представителя миграционной службы, о претензиях в адрес сотрудников издания не сообщается.

«Российская дипмиссия в Таллине держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов «Известий» и предпринимает все необходимые действия для помощи им». Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.