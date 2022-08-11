Стрелков предложил перекрасить Кремль в «жовто-блакитный» цвет

Бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что Россия проиграет войну в Украине и выдвинул три предложения.

Бывший лидер донецких сепаратистов написал в Telegram, что «третий эффективный этап войны против Украины оказался ещё более неуспешным, чем второй конкретный».

«Гораздо более неуспешным, так как всех успехов – несколько сел в предполье главной полосы обороны противника. До 11 сентября ни «освободить» целиком территорию «ДНР», ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: «как имеющимися силами удержать уже занятое». Провал российской военной стратегии в Украине – на лицо», - сказал Гиркин.