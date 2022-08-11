Пентагон: США не давали Украине вооружения для удара по Крыму

«Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому «Саки» в Крыму». Об этом заявил на закрытом брифинге в пятницу, 12 августа, представитель Пентагона на условиях анонимности.

Он добавил, что Соединенные Штаты «не имеют ничего, чтобы указывало», что удар по аэродрому был совершен ракетами.

Напомним, что 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе полуострова Крым.