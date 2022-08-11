Лачинское село Аганус может выйти из-под контроля Азербайджана?
В связи с завершением строительства новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, армяне, которые с 1994 года незаконно проживают в городе Лачин и селе Забух, должны будут до 25 августа покинуть эти населенные пункты.
Ожидается, что к 25 августа российские миротворцы переведут свои КПП на новую дорогу, поcле чего коридор шириной в пять километров, согласованный трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года, изменит свое местоположение, а Лачин, Забух и ныне нежилое село Сус (незаконно проживавшие там армяне покинули его во время 44-дневной войны – прим. ред.) будут возвращены под контроль Азербайджана.
Армянская служба «Радио Свобода» сообщает в этой связи, что после 1994 года в территорию нового коридора входит также село Аганус – еще один пригородный пункт Лачина, незаконно заселенный армянами. В результате возникла теоретическая вероятность «возвращения» этого села армянам, которые, напомним, сожгли в Аганусе все дома прежде, чем бежать из него во время 44-дневной войны.
Айк Ханумян, называющий себя «министром территориального управления» так называемого «режима в Ханкенди», заявил, что Аганус отныне входит в территорию нового коридора, который «неподконтролен Азербайджану». Отметив, правда, что переселить армян в это село будет невозможно.
«Все дома, весь жилой фонд в Аганусе разрушены», - объяснил Ханумян.
Ему вторит Артак Абраамян, по-прежнему называющий себя «главой общины» Агануса.
«Не будем себя обманывать, - сказал Абраамян в разговоре с журналистами «Радио Свобода». – Я не верю в наше возвращение в Аганус, да и чему тут верить? Два года назад все вокруг тоже говорили: «Забух наш и останется нашим!» И что теперь?..»
Напомним, что Аганус входит в состав административного территориального округа Фаталипея Лачинского района. И до армянской оккупации 1992 года в нем проживало около трехсот граждан Азербайджана.
Представительство сельской Исполнительной власти Фаталипея, в состав которого входили села Фаталипея, Аганус, Туршсу, Каравиз, Унаннову и Арабские села, находилось в восьми километрах от районного центра.
Когда армяне заняли Аганус, они сожгли здесь все дома. Но в 1994 году после достижения перемирия Армения, которая начала проводить политику незаконного заселения Лачина, переселила сюда несколько семей из Ближнего Востока, которые восстановили сгоревшие дома азербайджанцев и стали в них жить.
Артак Абраамян говорит, что до 44-дневной войны в селе проживало всего 13 армянских семей, или 102 человека. По его словам, активное заселение села Аганус началось в 1995 году, когда около 350 армянских семей, поверивших в обещания властей Еревана и так называемого «режима в Карабахе» инвестировать значительные средства в экономическое развитие оккупированных районов Азербайджана, переехали на постоянное место жительства в административно-территориальный округ Фаталипея. Но поскольку обещания оказались пустыми словами, большинство из них покинуло Аганус, а оставшиеся 13 семей, как уже упоминалось, сожгли свои дома, и 1 декабря 2020 года, в день возвращения Лачинского района под контроль Азербайджана, покинули село.
По словам Артака Абраамяна, за годы оккупации в селах, расположенных южнее Лачина, абсолютно ничего не делалось. За 25 лет там не построили ничего, кроме здания школы, где обучалось девять (!) детей, и дома для одной большой семьи.
В то же время «глава общины» утверждает, что, уходя во время войны из села, «жители» оставили все в целости и сохранности, вообще ничего не разрушили и не сожгли.
«Это сделали не мы, а какие-то мародеры!», - сказал он.
На вопрос журналистов, может ли начаться новое заселение армянами сел, оказавшихся на территории коридора, Абраамян ответил, что не верит в это.
«Как вы себе это представляете? - спросил «глава общины». – Азербайджан отдаст нам свой населенный пункт? Я что-то не верю».
А на вопрос, вернется ли он сам в Аганус, если такая возможность все-таки появится, Абраамян улыбнулся и пошутил:
«Что же, тогда придется искать желающих переселиться. Нас власти обманывали почти тридцать лет. Попробуем и мы обмануть еще кого-нибудь».
Любопытно, что Артак Абраамян, который уже почти два года живет в Ереване, формально остается «главой общины» Агануса и даже получает за свою должность ежемесячно зарплату в 150 тысяч драмов (около 370 долларов). Этот человек своими глазами видел последствия незаконного заселения чужих территорий, а потому снова возвращаться в Лачин не намерен.
Что касается досужих разговоров о том, что село Аганус «уйдет из-под контроля Азербайджана», то даже если этот пункт перейдет под временный контроль российских миротворцев, он все равно останется суверенной территорией Азербайджана. Как, впрочем, и все другие районы, на которых временно размещен контингент миротворцев России.
Так что только Азербайджан, а не какой-то там Ханумян, будет решать, кому здесь жить.