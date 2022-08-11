Провокации против Турции на севере Сирии: почему протестуют против Эрдогана?
Сообщения о тайных переговорах между Турцией и Сирией, а также призывы Анкары к лидерам сирийской оппозиции договориться с режимом Башара Асада вызвали протесты в регионах на севере Сирии, контролируемых турецкой армией.
По сообщениям турецких СМИ, в ряде населенных пунктов, в том числе в районах Азез и Джераблус, вышедшие на улицы провокаторы жгли турецкие флаги и забрасывали камнями бронетехнику ВС Турции.
Согласно видеоматериалам, распространенным в социальных сетях, демонстранты скандировали антитурецкие лозунги, заявляя, что ни при каких обстоятельствах не станут заключать соглашение с преступным режимом Асада.
«Мы не будем ни договариваться, ни сдаваться! - выкрикивали они. – Мы свергнем режим Асада!».
Напомним, что провокации против Турции начались после того, как глава МИД Мевлют Чавушоглу признался, что в ноябре 2021 года во время заседания Движения неприсоединения в Белграде встречался с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. При этом Мевлют Чавушоглу упомянул усилия России, неоднократно предлагавшей посреднические усилия для возобновления турецко-сирийского политического диалога, прерванного в 2011 году.
«Между сирийской оппозицией и режимом должен быть достигнут мир, и Турция готова его поддержать», - подчеркнул Чавушоглу, добавив, что Анкара придерживается астанинского формата, направленного на прекращение гражданской войны в Сирии.
«Мы должны как-то примирить оппозицию и режим в Сирии, - подчеркнул глава МИД Турции. – В результате гражданской войны в этой стране погибли десятки тысяч людей, миллионы стали беженцами. Эти люди, в том числе сирийцы, живущие во временных лагерях в Турции, должны иметь возможность вернуться в свои дома. А для этого нужен прочный мир. Без мира никто не хочет помогать восстанавливать Сирию. И Анкара всегда об этом говорила».
После начавшихся на севере Сирии протестов, вызванных заявлениями Чавушоглу и новостей о том, что Анкара готова прийти к соглашению с сирийским режимом, официальный представитель МИД Танжу Билгич заявил, что Турция является страной, которая в рамках законных требований народа прилагает максимальные усилия для решения кризиса в Сирии.
«Турция поддержала астанинский формат, сыграла ведущую роль в создании конституционного комитета, полностью поддержала оппозицию и дискуссионный процесс, - заявил представитель МИД Турции. – В настоящее время этот процесс зашел в тупик из-за позиции сирийского режима. С этим и связаны пункты, изложенные нашим уважаемым министром».
Танжу Билгич добавил, что Турция солидарна с сирийским народом и его законными требованиями, которые будет поддерживать вплоть до окончательного урегулирования кризиса в стране.
Напомним, что Анкара планирует новые боевые действия против курдских террористических группировок РПК/ОНС, чтобы создать на севере Сирии 30-километровую зону безопасности. В этих операциях поддерживаемая Анкарой «Свободная сирийская армия» должна сражаться вместе с турецкой армией.
В то же время, по сообщениям ряда источников, во время сочинской встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было высказано предложение о совместной военной операции России, Ирана, Турции и Сирии против дислоцированных на севере Сирии террористических группировок, для чего необходимо восстановить отношения между Турцией и режимом Башара Асада, прерванные почти одиннадцать лет назад.
По другим данным, в настоящее время при посредничестве двух неназванных мусульманских стран между Анкарой и Дамаском ведутся тайные переговоры, которые если и не сблизят позиции двух стран, то как минимум приведут к телефонному разговору между Эрдоганом и Асадом.