Земельные махинации в Горадильских садах Баку: мошенник натравил собак на своих кредиторов

Инара Рафикгызы, судебный репортер 09:25

Лжемаклер, совершивший махинации с земельными участками в жилом массиве Горадильские сады Бинагадинского района Баку, натравил на адвоката двух собак, которые чуть не загрызли намертво свою жертву. На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям было завершено судебное разбирательство по данному уголовному делу. Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2019 года обвиняемый Микаил Абдуллаев осуществил без надлежащих документов на собственность, а также без разрешения на использование или аренду строительно-монтажные работы на шести сотках земли в жилом массиве Горадильские сады.

Тогда же, злоупотребив доверием своего знакомого Анара Рафиева, обвиняемый получил от него за обещание помочь с оформлением документов на земельные участки 46.500, а от другого потерпевшего Князя Чобанова - 12.000 манатов. Абдуллаев вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал «клеветническими измышлениями». Потерпевший Анар Рафиев рассказал на суде, что знал Микаила с детства, поскольку они жили по соседству, однако близко знакомы не были. Во время пандемии Анар Рафиев переехал из города в Горадильские сады, где его отношения с Микаилом переросли в дружеские. Настолько, что оба совершили поездку в священный для мусульман город Кербела в Иране. Узнав, что Анар занимается строительным бизнесом, Микаил предложил ему сотрудничество, сообщив, что на обочине дороги в поселке Горадил есть два свободных земельных участка по 12 соток каждый. «Бизнес-идея» Микаила заключалась в строительстве на этой территории объектов общепита и получении прибыли за счет их сдачи в аренду. Потерпевшему идея понравилась. «Когда же мы приступили к реализации проекта и уже высыпали на площадку строительный кубик, Микаил сказал, что продолжать строительство нельзя, поскольку выяснилось, что участки принадлежат неким Ровшану и Раджабу, у которых эту землю надо выкупить», - рассказал на суде Анар Рафиев. Одновременно Абдуллаев поделился с партнером, что несколько участков в данной местности принадлежат лично ему и заверил Рафиева, что они могут получить хорошую прибыль, построив дачные дома на 24 сотках земли рядом с домом отдыха «Абшерон Марина» в Горадиле. В результате Рафиев за 24 тысячи манатов купил на указанной партнером земле 12 соток и начал строить пять домов как на своем участке, так и на участке Микаила. О том, что его обманули, потерпевший узнал позднее. «Микаил сказал, что для получения разрешения на строительство в Исполнительной власти Бинагадинского района надо заплатить 50 тысяч манатов и предложил разделить эту выплату пополам, - продолжал свой рассказ потерпевший. - Я согласился и передал Микаилу 15 тысяч долларов. А спустя несколько дней после начала строительных работ мне позвонили и сообщили, что постройка снесена. Прибыв на место, я убедился, что это правда. Как выяснилось, никакого разрешения на строительство Исполнительная власть не давала. Таким образом, «партнер» обманом выманил у меня в общей сложности 58 тысяч манатов».