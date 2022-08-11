Земельные махинации в Горадильских садах Баку: мошенник натравил собак на своих кредиторов
Лжемаклер, совершивший махинации с земельными участками в жилом массиве Горадильские сады Бинагадинского района Баку, натравил на адвоката двух собак, которые чуть не загрызли намертво свою жертву.
На днях в Бакинском суде по тяжким преступлениям было завершено судебное разбирательство по данному уголовному делу.
Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2019 года обвиняемый Микаил Абдуллаев осуществил без надлежащих документов на собственность, а также без разрешения на использование или аренду строительно-монтажные работы на шести сотках земли в жилом массиве Горадильские сады.
Тогда же, злоупотребив доверием своего знакомого Анара Рафиева, обвиняемый получил от него за обещание помочь с оформлением документов на земельные участки 46.500, а от другого потерпевшего Князя Чобанова - 12.000 манатов.
Абдуллаев вину не признал, а обвинения в свой адрес назвал «клеветническими измышлениями».
Потерпевший Анар Рафиев рассказал на суде, что знал Микаила с детства, поскольку они жили по соседству, однако близко знакомы не были.
Во время пандемии Анар Рафиев переехал из города в Горадильские сады, где его отношения с Микаилом переросли в дружеские. Настолько, что оба совершили поездку в священный для мусульман город Кербела в Иране.
Узнав, что Анар занимается строительным бизнесом, Микаил предложил ему сотрудничество, сообщив, что на обочине дороги в поселке Горадил есть два свободных земельных участка по 12 соток каждый. «Бизнес-идея» Микаила заключалась в строительстве на этой территории объектов общепита и получении прибыли за счет их сдачи в аренду.
Потерпевшему идея понравилась.
«Когда же мы приступили к реализации проекта и уже высыпали на площадку строительный кубик, Микаил сказал, что продолжать строительство нельзя, поскольку выяснилось, что участки принадлежат неким Ровшану и Раджабу, у которых эту землю надо выкупить», - рассказал на суде Анар Рафиев.
Одновременно Абдуллаев поделился с партнером, что несколько участков в данной местности принадлежат лично ему и заверил Рафиева, что они могут получить хорошую прибыль, построив дачные дома на 24 сотках земли рядом с домом отдыха «Абшерон Марина» в Горадиле.
В результате Рафиев за 24 тысячи манатов купил на указанной партнером земле 12 соток и начал строить пять домов как на своем участке, так и на участке Микаила.
О том, что его обманули, потерпевший узнал позднее.
«Микаил сказал, что для получения разрешения на строительство в Исполнительной власти Бинагадинского района надо заплатить 50 тысяч манатов и предложил разделить эту выплату пополам, - продолжал свой рассказ потерпевший. - Я согласился и передал Микаилу 15 тысяч долларов. А спустя несколько дней после начала строительных работ мне позвонили и сообщили, что постройка снесена. Прибыв на место, я убедился, что это правда. Как выяснилось, никакого разрешения на строительство Исполнительная власть не давала. Таким образом, «партнер» обманом выманил у меня в общей сложности 58 тысяч манатов».
В свою очередь, потерпевший Князь Чобанов заявил в своих показаниях, что хотел купить участок земли на территории массива Горадильские сады и ему посоветовали обратиться к Микаилу Абдуллаеву, который занимался в этом районе торговлей земли. В результате Чобанов купил у Абдуллаева 3 сотки за 12 тысяч манатов. Обвиняемый сказал ему, что документы на землю будут готовы через несколько дней. Когда же Чобанов захотел еще до оформления документов установить ворота на огороженном участке земли, человек по имени Анар сказал, что Микаил уже продал эту землю ему.
Чобанов встретился с Абдуллаевым, чтобы прояснить ситуацию. Но обвиняемый сказал, что Анар лжет. Тем не менее обещанные документы на землю он по-прежнему не отдавал, в результате чего Чобанов отправился к Микаилу со своим другом-адвокатом Самиром Джалиловым и потребовал от Абдуллаева либо отдать документы на землю, либо вернуть его деньги. Тогда обвиняемый выпустил на мужчин своего питомца - собаку породы алабай.
«Алабай и еще одна черная собака выбежали во двор и сбили Самира с ног, - рассказал на суде Чобанов. - Они кусали его за руки и ноги, Самир кричал от боли и просил о помощи, а Микаил стоял, скрестив на груди руки, и молча наблюдал со стороны за этой расправой. Я позвонил в службу 102 и вызвал помощь. Тем временем Самир, обессилев и поняв, что бороться с двумя озверевшими псами бесполезно, притворился мертвым, после чего собаки успокоились и отбежали в сторону. Позже приехали сотрудники полиции и «скорая помощь», которая отвезла Самира в больницу».
По решению суда 46-летний житель Баку Микаил Абдуллаев был приговорен к 5 годам лишения свободы.