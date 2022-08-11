И Великобритания хочет перенести посольство в Иерусалим
Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс пообещала рассмотреть вопрос о переносе посольства Великобритании в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в случае своего избрания на пост главы правительства. Об этом говорится в ее письме, адресованном членам организации «Друзья Израиля».
Трасс также приняла участие в мероприятии организации в понедельник вечером, в ходе которого обратилась к избирателям и ответила на вопросы об отношениях между Израилем и Великобританией.
«Я понимаю важность и деликатность расположения британского посольства в Израиле», - написала Трасс в своем письме, добавив, что у нее было «много разговоров на эту тему с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Ранее в своем письме Трасс заявила, что планирует подтвердить свою приверженность британским евреям и пообещала продолжать оставаться «стойким защитником Израиля.
«Я позабочусь о том, чтобы мы выполнили предложенный нами законопроект, чтобы положить конец местным советам, проводящим политику бойкота, отчуждения и санкций, направленную против Израиля», - добавила она.