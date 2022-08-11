И Великобритания хочет перенести посольство в Иерусалим

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс пообещала рассмотреть вопрос о переносе посольства Великобритании в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в случае своего избрания на пост главы правительства. Об этом говорится в ее письме, адресованном членам организации «Друзья Израиля».

Трасс также приняла участие в мероприятии организации в понедельник вечером, в ходе которого обратилась к избирателям и ответила на вопросы об отношениях между Израилем и Великобританией.