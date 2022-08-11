Прокремлевский аналитик: Постепенно все земли в Карабахе перейдут под контроль Азербайджана

«Я пытался всячески увидеть свет в конце тоннеля. Ровно 19 лет занимался армянскими вопросами, и первый раз сам себе признаюсь: я не знаю, как выйти из этой ситуации. Это как биться головой об стену. Армянам уже негде кормить кур, а они все говорят о русских», - сказал журналист.

Главный редактор известного своей проармянской позицией информационного агентства Regnum – Модест Колеров – в своем интервью выразил разочарование происходящими событиями в регионе, заявив, что перестал понимать умом армян, а также спрогнозировал уход российских миротворцев из Карабах а из-за ухудшения отношений между Ереваном и Москвой.

По его словам, мандат российских миротворцев в Карабахе не будет продлен после истечения срока из-за смены политики Еревана, который хочет решить сложившиеся проблемы при посредничестве Запада.

«Азербайджану не нужны там миротворцы, а Армения не борется за них. Россия вышла из Минского формата переговоров и неоднократно об этом говорила. Что делает Ереван? «Целует» других сопредседателей «Минской группы», как будто так и должно быть. Если один из членов «Минской группы» вышел оттуда, то двое других уже нелегитимны. Почему ты тогда «лезешь к ним»? Что Армения хочет этим показать? Что ей плевать на Россию, в гробу она ее видела! И вы хотите, чтобы миротворцы после этого остались?», - задается вопросом Колеров.

Прокремлевский аналитик также отметил, что переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина являются не чем иным, как «просто видимостью».

«Пашинян день и ночь проводит в Брюсселе, а потом говорит о «Минской группе». Так он хочет миротворцев? Или уже ставшей легендой «Минская группа» обещала ему прислать новых миротворцев? Нет. Там никого нет, кроме русских», - сказал Модест Колеров.

По словам журналиста, в скором времени армяне покинут все населенные пункты в Карабахе, кроме Ханкенди.

«Постепенно все земли в Карабахе перейдут под контроль Азербайджана, а армяне, которые живут там, останутся только в Ханкенди. На этой территории армяне будут жить только там», - сказал он.