Российские «власти» в Мариуполе продолжают подготовку к показательным процессам и возможным расстрелам украинских военнопленных, защитников «Азовстали». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По оценке ISW, россияне спешат превратить мариупольскую филармонию в тюрьму и построить специальный «бункер» с обставленными клетками коридорами для приема заключенных. Трибунал может состояться 24 августа.

Главное управление военной разведки Украины ранее распространило заявление от имени сил безопасности и обороны Украины, в котором призвало весь цивилизованный мир не допустить объявленного суда над украинскими защитниками в Мариуполе.