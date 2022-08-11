"Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию", - добавил он.

Нападение на писателя Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил на пресс-конференции представитель полиции штата Нью-Йорк, где было совершено нападение, Юджин Станишевски.

Мужчина набросился на Рушди с ножом утром 12 августа, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Нападавший был задержан на месте преступления.

Как заявил агент писателя Эндрю Уайли, Рушди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были разорваны, у него рана в области печени", - заявил Уайли, слова которого приводит агентство.

В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) в отношении Рушди. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет писатель находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности Рушди, и охрана была снята. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.