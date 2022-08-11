Самолет рейса Бишкек – Анталья экстренно сел в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines рейса THY4055 Бишкек – Анталья запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Причиной внеплановой посадки самолета Boeing B737 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.
Самолет в 09:18 совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
В настоящее время воздушное судно осматривается техническим персоналом аэропорта.