Компания FMG успешно внедрила систему управления бизнесом от Cubics Technology

Руководство компании сообщает, что комплексное ERP решение Cubics BMS, разработанное для Facility Management Group (FMG), включает в себя такие модули, как управление клиентской базой CRM, продажи, детальное отслеживание поступающих заявок, сделки по аренде, колл-центр, маркетинг, корпоративное управление, HR-модуль, услуги, проекты.

Одна из ведущих компаний Facility Management Group (FMG) долгое время искала бизнес-решение для автоматизации и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Изучив предложения и решения различных местных и зарубежных компаний, команда FMG сделала свой выбор в пользу Cubics BMS от компании Cubics Technology .

Кроме того, данное решение также интегрировано с другими внутренними системами FMG. Таким образом, Cubics BMS позволила компании FMG отслеживать, контролировать и управлять все бизнес-процессы через единую систему.

Facility Management Group - ведущая компания по управлению и аренде недвижимости. В портфолио компании более 200 коммерческих объектов, более 100 апартаментов и вилл, 5 бизнес-центров, 2 торговых центра и других объектов различного назначения.

Cubics Technology - технологическая компания, предоставляющая системы управления бизнесом и другие бизнес-решения для компаний и предпринимателей любой сферы деятельности. Различные бизнес-решения Cubics были внедрены уже более чем в 100 компаниях в Азербайджане.