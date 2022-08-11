Венесуэла приостановила поставки нефти Европе в обмен на списание долга

«PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно. Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны», - сказал источник Reuters.

Венесуэла решила не поставлять Европе нефть в обмен на списание долгов, сообщили источники Reuters. Компания PDVSA предлагает направлять сырье ЕС в обмен на топливо.

В графике отгрузок PDVSA нет отправок нефти итальянской Eni и испанской Repsol, при этом запасы нефти в порту Хосе составляли 5 млн баррелей. За два месяца Eni импортировала из Венесуэлы 3,6 млн баррелей, они были перенаправлены на предприятия Repsol. В июне и июле в среднем Каракас поставлял в Европу 545 тыс. баррелей в сутки.

Венесуэла находится под санкциями США. Госдепартамент в июне разрешил поставки нефти компаниям Eni и Repsol для замещения российских энергоносителей. Предполагалось, что Каракас не получит деньги за поставки, так как они будут перекрывать долги.