В РФ разразились угрозами в адрес США из-за статуса «страны – спонсора терроризма»

«Если она (инициатива признать РФ спонсором терроризма - ред.) будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений», - заявил дипломат.

Москва пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном в случае признания Российской Федерации «страной - спонсором терроризма». В РФ заявили, что это будет «точкой невозврата». Об этом рассказал директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев в интервью российским СМИ.

При этом он охарактеризовал отношения между Россией и США как «турбулентные». По словам Дарчиева, западные государства «растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».

Стоит отметить, что сейчас в список спонсоров терроризма входят четыре страны - Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Данный статус предусматривает строгие ограничения на сотрудничество с таким государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, а также ряд других ограничений, в том числе финансовые. Кроме того, возможны санкции в отношении других государств, которые продолжают сотрудничать со спонсором терроризма.