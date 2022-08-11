Снабжение россиян в Херсоне будет зависеть от двух понтонных переправ британская разведка
Российские войска не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.
Такой информацией поделилась британская разведка в традиционном утреннем отчете касательно войны в Украине.
"Два основных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к карману оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей существенного военного пополнения. 10 августа 2022 года украинские высокоточные удары, вероятно, сделали дорожный переход через реку Днепр в Новой Каховке непригодным для проезда тяжелой военной техники", - заявили в британской разведке.
Согласно данным в отчете, россияне провели лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста. Однако это не компенсирует ущерб от ударов ВСУ.
На прошлой неделе железнодорожный мост возле Херсона получил новые повреждения. Тем временем понтонный паром рядом с ним используется россиянами как основной маршрут пополнения припасов с июля 2022 года.
"Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка будет зависеть только от двух понтонных паромных переправ. В условиях ограниченного снабжения размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором выносливости сил", - заключили в британской разведке.