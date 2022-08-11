Российские войска не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

Такой информацией поделилась британская разведка в традиционном утреннем отчете касательно войны в Украине.

"Два основных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к карману оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей существенного военного пополнения. 10 августа 2022 года украинские высокоточные удары, вероятно, сделали дорожный переход через реку Днепр в Новой Каховке непригодным для проезда тяжелой военной техники", - заявили в британской разведке.