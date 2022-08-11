Министр проанализировал операцию «Возмездие» и дал важные указания

Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном видеосовещании 13 августа в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, а также требования и поручения, связанные с поддержанием боеготовности на неизменно высоком уровне.

На совещании была проанализирована ответная операция «Возмездие», проведенная подразделениями азербайджанской армии. Генерал-полковник Гасанов дал указания в связи с текущей оперативной обстановкой на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.