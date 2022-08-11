Министр проанализировал операцию «Возмездие» и дал важные указания
Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном видеосовещании 13 августа в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.
Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, а также требования и поручения, связанные с поддержанием боеготовности на неизменно высоком уровне.
На совещании была проанализирована ответная операция «Возмездие», проведенная подразделениями азербайджанской армии. Генерал-полковник Гасанов дал указания в связи с текущей оперативной обстановкой на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.
Министр поставил конкретные задачи перед должностными лицами в связи с решением вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию новой дороги для использования Лачинского коридора. В целях поддержания высокого уровня боевой готовности подразделений были даны поручения по совершенствованию повседневной служебно-боевой деятельности войск, а также качества проводимых учений и практических навыков военнослужащих.
Заслушав доклады ответственных лиц о проводимых в войсках работах по подготовке к зиме, генерал-полковник поручил уделить особое внимание дислоцированным в горных районах подразделениям, в том числе организовать подготовку боевой техники и вооружения к сезонной эксплуатации на высоком уровне.
В конце совещания, подчеркнув необходимость строгого соблюдения правил безопасности в повседневной служебной деятельности, генерал-полковник Гасанов еще раз довел до внимания участников совещания важность продолжения необходимых мер по охране здоровья военнослужащих, дальнейшему улучшению службы в войсках и социально-бытовых условий, а также по инженерному обеспечению, и поручил оперативно решить все поставленные задачи.