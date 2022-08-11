Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, «которых преследуют»

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливыми визовые ограничения для граждан России в Европе, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира», - сказал он в традиционном видеообращении в пятницу вечером.

По его словам, «это известные юридические механизмы - через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать».

«Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых поездок. Работать на государство-террориста нельзя...», - заявил Зеленский.