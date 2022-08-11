Генерал Гасанов о недопустимости распространения информации в соцсетях

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отметил важность недопустимости распространения служебной информации, военных и государственных секретов в социальных сетях.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном видеосовещании 13 августа в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Говоря о дисциплине, морально-психологическом состоянии личного состава, министр особо подчеркнул важность мер по организации учебно-воспитательной работы. Он отметил важность проведения просветительских бесед о защите информационной безопасности, в том числе о недопустимости распространения служебной информации, военных и государственных секретов в социальных сетях. Министр поручил продолжить решительные меры в отношении тех, кто грубо нарушает требования уставов и соответствующих приказов.